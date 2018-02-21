فيديو.. الأمين العام السابق للأمم المتحدة: جهود المنظمة منعت حربا عالمية ثالثة

فيديو.. الأمين العام السابق للأمم المتحدة: جهود المنظمة منعت حربا عالمية ثالثةالأربعاء، 21 فبراير 2018 05:45 م
كتب أيمن رمضان
قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كى مون، إن العالم الذى نعيشه اليوم يختلف عما كان عليه الأمر منذ 7 عقود، عند إنشاء هيئة الأمم المتحدة، موضحا أن العالم يواجه الآن عددا من التحديات العالمية الناشئة، بعدما انتقلنا من مرحلة الحروب واسعة النطاق بين البلدان لمرحلة الصراعات المكتومة والمؤسسات الدولية.
وأضاف بان كى مون، فى كلمته بجلسة مجلس الأمن حول السلم والأمن الدوليين، اليوم الأربعاء، أنه لولا الأمم المتحدة ما كان المجتمع الدولى يستطيع تجنب حرب عالمية ثالثة خلال العقود السبع الماضية، مشيدا بما حققته الأمم المتحدة على كل الأصعدة، وما ينتظرها فى ملفات أخرى، مختتما بالقول: "نواجه الآن تغير المناخ وملايين من المهاجرين والتطرف العنيف والإرهاب والانتشار النووى".
قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره
4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
يا راجل؟
تكلفه الأمم المتحده و اجتماعاتها و منظمات و الفنادق و الحفلات و الرحلات أقل بكثير من تكلف الحرب العالميه خلال 7 عقود . و انتوا بتعملوا ايه دلوقتى؟ . قدموا ايه لمصر فى حربها مع الإرهاب و مع قطر و تركيا و دول أوروبا اللى بتأوى الإخوان الارهابين ؟ مليارات المليارات صرفت على الكلام و بس. حلوها و أصرفوا الأموال على الفقراء مش حيبقى فى فقير واحد فى العالم.