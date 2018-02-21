فيديو.. الأمين العام السابق للأمم المتحدة: جهود المنظمة منعت حربا عالمية ثالثة





كتب أيمن رمضان

قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كى مون، إن العالم الذى نعيشه اليوم يختلف عما كان عليه الأمر منذ 7 عقود، عند إنشاء هيئة الأمم المتحدة، موضحا أن العالم يواجه الآن عددا من التحديات العالمية الناشئة، بعدما انتقلنا من مرحلة الحروب واسعة النطاق بين البلدان لمرحلة الصراعات المكتومة والمؤسسات الدولية.

وأضاف بان كى مون، فى كلمته بجلسة مجلس الأمن حول السلم والأمن الدوليين، اليوم الأربعاء، أنه لولا الأمم المتحدة ما كان المجتمع الدولى يستطيع تجنب حرب عالمية ثالثة خلال العقود السبع الماضية، مشيدا بما حققته الأمم المتحدة على كل الأصعدة، وما ينتظرها فى ملفات أخرى، مختتما بالقول: "نواجه الآن تغير المناخ وملايين من المهاجرين والتطرف العنيف والإرهاب والانتشار النووى".