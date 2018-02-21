فقدان 111 تلميذة فى نيجيريا بعد هجوم لبوكو حرام على مدرسة





أ ف ب

اعتبرت 111 تلميذة فى عداد المفقودات فى شمال شرق نيجيريا بعد يومين من هجوم شنته جماعة بوكو حرام على مدرسة للفتيات، وفق ما أعلن مسؤول الشرطة فى ولاية يوبى للصحافيين اليوم الأربعاء.

وقال عبد المالك سومونو: "عادت 815 تلميذة" من أصل 926 ولا تزال الأخريات "مفقودات"، موضحا أنه "لم يتم تأكيد اى حالة خطف حتى الآن".