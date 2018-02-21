فريق الإنقاذ بتضامن دمياط يسعى لحماية فتاة متجردة من ملابسها





دمياط معتز الشربيني

وجه حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بدمياط ورئيس فريق التدخل السريع بالمديرية، أعضاء فريق التدخل السريع بمتابعة مكان حالة فتاة متجردة من ملابسها يبدو أنها تعانى من حالة نفسية سيئة بجوار السنترال القديم بدمياط ، وبحث الأمر وتوزيع الأدوار على الفريق وذلك استجابة لشكوي أهالى المنطقة ، حيث تحرك الفريق إلى مكان الفتاة بجوار السنترال القديم بدمياط وتم سؤال موظفى السنترال وقد افادوا أن ما حدث بالأمس وتصادف مرور سيدة متسولة فى وقت مرور الفتاة المريضة نفسياً المتجردة من ملابسها وقد قامت بخطف أشياء من المتسولة وفرت هاربة فى حينها توجه المارة الى الفتاة وتم سترها بالملابس وهذا ما أكد علية بعض العمال بجوار السنترال.

ويضم فريق التدخل السريع فى عضويته كلا من أميرة مؤمن مديرة إدارة الدفاع الإجتماعى و الهام جدارة مدير إدارة التأهيل و رشا ممدوح أخصائى دفاع و شيماء العش مسئول الاتصال السياسى والعلاقات العامة بالمديرية.

وتهيب المديرية بالمواطنين مساعدتها في انقاذ هذه الفتاة فمن تتوافر لديه اي معلومة تساعد المديرية في ذلك فليبادر بالتواصل فورا عبر الصفحة الرسمية لمديرية التضامن الإجتماعى او التوجه على الفور للمديرية.