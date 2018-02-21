video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق الإنقاذ بتضامن دمياط يسعى لحماية فتاة متجردة من ملابسها

الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:10 م
فريق الإنقاذ بتضامن دمياط يسعى لحماية فتاة متجردة من ملابسها فريق التدخل السريع بدمياط




دمياط معتز الشربيني
إضافة تعليق

وجه  حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بدمياط ورئيس فريق التدخل السريع بالمديرية، أعضاء فريق التدخل السريع  بمتابعة  مكان حالة  فتاة متجردة من ملابسها يبدو أنها تعانى من حالة نفسية سيئة بجوار السنترال القديم بدمياط ، وبحث الأمر وتوزيع الأدوار على الفريق وذلك استجابة لشكوي أهالى المنطقة ، حيث تحرك  الفريق إلى مكان الفتاة بجوار السنترال القديم بدمياط  وتم سؤال موظفى السنترال وقد افادوا أن ما حدث بالأمس وتصادف مرور سيدة متسولة فى وقت  مرور الفتاة المريضة نفسياً المتجردة من ملابسها وقد قامت بخطف أشياء من  المتسولة وفرت هاربة فى حينها توجه المارة الى الفتاة وتم سترها بالملابس وهذا ما أكد علية بعض العمال بجوار السنترال.

ويضم فريق التدخل السريع فى عضويته كلا من أميرة مؤمن مديرة إدارة الدفاع الإجتماعى و الهام جدارة مدير إدارة التأهيل و رشا ممدوح أخصائى دفاع و شيماء العش مسئول الاتصال السياسى والعلاقات العامة بالمديرية.

وتهيب المديرية  بالمواطنين مساعدتها في انقاذ هذه الفتاة فمن تتوافر لديه اي معلومة تساعد المديرية في ذلك فليبادر بالتواصل فورا عبر الصفحة الرسمية لمديرية التضامن الإجتماعى او التوجه على الفور للمديرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرق متابعة "الصحة" تشيد بتنفيذ المشروع القومى للقضاء على فيروس سى بدمياط

اخباردمياط

دمياط

التضامن الاجتماعى

اخبار المحافظات



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة