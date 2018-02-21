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فرق متابعة "الصحة" تشيد بتنفيذ المشروع القومى للقضاء على فيروس سى بدمياط

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:58 م
فرق متابعة "الصحة" تشيد بتنفيذ المشروع القومى للقضاء على فيروس سى بدمياط حملات الكشف عن مرض فيرس سى




دمياط عبده عبد البارى
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أشادت فرق المتابعة الخاصة بوزارة الصحة، بأداء محافظة دمياط لتنفيذ المشروع القومى للقضاء على فيروس سى والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الفيروس فى مصر 2020.

وتجرى فعاليات المشروع فى دمياط تحت إشراف الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وبرعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وبنتفيذ مديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد العطار وكيل المديرية، وعدد من القيادات وفرق العمل، ويشمل المسح الشامل والعلاج المجانى وبمشاركة إدارات الثقافة الصحية ومكافحة العدوى والجودة والمعامل ونفقة الدولة والصيدلة والحميات ووحدة الفيروسات بمستشفي الحميات.

 

 


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