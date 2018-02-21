غسان سلامة يبحث مع مسئوليين ليبيين الأوضاع فى البلاد

غسان سلامة يبحث مع مسئوليين ليبيين الأوضاع فى البلادالأربعاء، 21 فبراير 2018 07:30 ص
المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة
وكالات
إضافة تعليق
التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة، مع رئيسى لجنتى الحوار فى مجلس النواب عبد السلام نصية والمجلس الأعلى للدولة الليبية موسى فرج.
وجرى خلال اللقاء الذى عقد بمقر البعثة فى العاصمة طرابلس، مناقشة سبل تعزيز التوافق بين المجلسين فيما يتعلق بالاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات.
كما بحث سلامه معهما آليه عودة الطرفين إلى الحوار والتغلب على الصعوبات من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي.
إضافة تعليق
الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة