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غسان سلامة يبحث مع مسئوليين ليبيين الأوضاع فى البلاد

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:30 ص
غسان سلامة يبحث مع مسئوليين ليبيين الأوضاع فى البلاد المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة


وكالات
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التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة، مع رئيسى لجنتى الحوار فى مجلس النواب عبد السلام نصية والمجلس الأعلى للدولة الليبية موسى فرج.

وجرى خلال اللقاء الذى عقد بمقر البعثة فى العاصمة طرابلس، مناقشة سبل تعزيز التوافق بين المجلسين فيما يتعلق بالاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات.

كما بحث سلامه معهما آليه عودة الطرفين إلى الحوار والتغلب على الصعوبات من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي.


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