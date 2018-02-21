video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. قافلة طبية مجانية تتوجه إلى 7 قرى فى أسوان

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:04 م
غدا.. قافلة طبية مجانية تتوجه إلى 7 قرى فى أسوان قوافل طبية - أرشيفية




أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

تنظم مؤسسة مرسال الخيرية، غدا الخميس، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية، وذلك لخدمة أكثر من 1100 شخصا من أهالى 7 قرى بمركز كوم أمبو.

قالت شيماء سامى، مسئولة العلاقات العامة بمؤسسة مرسال، إن القافلة تهدف إلى تقديم خدمات العلاج المختلفة والكشف المبكر عن الأورام بقرى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك فى إطار سعى المؤسسة لتقديم خدماتها فى كل مكان بأنحاء الجمهورية، وتوفير مساعدات طبية للمناطق المهمشة والأكثر احتياجا.


وأضافت مسئولة العلاقات العامة بالمؤسسة فى بيان لها، أن فريق طبى من المؤسسة سيشارك فى القافلة الطبية، والتى تتضمن تخصصات أمراض الأطفال، والنساء، وإجراء فحص مبكر للسيدات والتوعية بمرض سرطان الثدى، مشيرة إلى أن "مرسال"، تعهدت بتحمل تكاليف العلاج، والتحاليل الطبية للمرضى، وأيضًا تكاليف السفر لغير المقتدرين.

وأشارت شيماء سامى إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم التوعية فى مجال التغذية والنظافة والصحة الوقائية، كما سيتم توزيع المطبوعات، وتنفق مؤسسة مرسال الخيرية نحو 2 مليون جنيه شهريا لتغطية نفقة العلاج الشهرى للحالات المرضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول وزيرة الثقافة إلى أسوان لحضور حفل ختام مهرجان أسوان

قافله طبيه

كوم امبو

مؤسسه مرسال

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة