غدا.. قافلة طبية مجانية تتوجه إلى 7 قرى فى أسوان





أسوان - عبد الله صلاح

تنظم مؤسسة مرسال الخيرية، غدا الخميس، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية، وذلك لخدمة أكثر من 1100 شخصا من أهالى 7 قرى بمركز كوم أمبو.

قالت شيماء سامى، مسئولة العلاقات العامة بمؤسسة مرسال، إن القافلة تهدف إلى تقديم خدمات العلاج المختلفة والكشف المبكر عن الأورام بقرى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك فى إطار سعى المؤسسة لتقديم خدماتها فى كل مكان بأنحاء الجمهورية، وتوفير مساعدات طبية للمناطق المهمشة والأكثر احتياجا.



وأضافت مسئولة العلاقات العامة بالمؤسسة فى بيان لها، أن فريق طبى من المؤسسة سيشارك فى القافلة الطبية، والتى تتضمن تخصصات أمراض الأطفال، والنساء، وإجراء فحص مبكر للسيدات والتوعية بمرض سرطان الثدى، مشيرة إلى أن "مرسال"، تعهدت بتحمل تكاليف العلاج، والتحاليل الطبية للمرضى، وأيضًا تكاليف السفر لغير المقتدرين.

وأشارت شيماء سامى إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم التوعية فى مجال التغذية والنظافة والصحة الوقائية، كما سيتم توزيع المطبوعات، وتنفق مؤسسة مرسال الخيرية نحو 2 مليون جنيه شهريا لتغطية نفقة العلاج الشهرى للحالات المرضية.