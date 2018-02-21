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غدا.. انطلاق معرض "هوم تكس" للمنسوجات والمفروشات المنزلية بمشاركة 200 شركة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:00 ص
غدا.. انطلاق معرض "هوم تكس" للمنسوجات والمفروشات المنزلية بمشاركة 200 شركة منسوجات - أرشيفية


كتب – إسلام سعيد
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تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض المنسوجات والمفروشات المنزلية "هوم تكس" فى دورته الثالثة، والتى تقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 22 فبراير الجارى،وحتى  25 من الشهر نفسه، بمشاركة 200 شركة وعلامة تجارية رائدة فى مجال صناعة المفروشات المنزلية بمصر والشرق الاوسط، إضافة إلى مشاركة عدد من المسئولين والمختصين من وزارة التجارة والصناعة وقطاع المنسوجات.

وحققت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات ارتفاع بنسبة 6 % خلال عام 2017 لتسجل 832 مليون دولار مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2016.

وينسق المجلس التصديرى حاليا مع هيئة تنمية الصادرات، لخريطة معارضه الخارجية على أن يتم إعلان خريطة المعارض الخارجية نهاية الشهر الجارى 2018، وذلك بعد أن انتقلت مهمة تنظيم المعارض الخارجية من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى هيئة تنمية الصادرات برئاسة شرين الشوربجى.

وتستعد مصر حاليا لبدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 568 مصنعاً بإجمالى رأس مال مدفوع 2 مليار دولار سيتم ضخها على 7 سنوات باستثمار أجنبى 87% و 13% استثمار محلى وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل و فنى وبإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى 9 مليارات دولار.

المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التى ستقام على أرض مصر حيث ستحتوى على جميع الخدمات كما ستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة الغزل والنسيج، وتزيد صادرات المنسوجات المصرية للخارج وجزء من إنتاجها للسوق المحلى.


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