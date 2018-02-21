غادة والى تعود من ألمانيا بعد مشاركتها بمؤتمر الحماية الاجتماعية





كتب محمد طنطاوى

وصلت مطار القاهرة، منذ قليل، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قادمة من فرانكفورت عقب مشاركتها فى مؤتمر الحماية الاجتماعية والتشغيل فى دول الجنوب.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى المائدة الوزارية المستديرة التى شارك فيها أيضًا وزيرة الحماية الاجتماعية فى باكستان مارفى ميخون، ووزيرة التعاون الدولى فى ألمانيا ونائب رئيس البنك الدولى، وتم استعراض خلال المائدة الوزارية المستديرة أطر الحماية الاجتماعية التى نجحت فى حماية المجتمعات من الصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو حماية المجتمعات من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والتى تؤثر على الفئات الأدنى دخلاً على المدى القصير.