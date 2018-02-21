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عفاف شعيب ورجاء الجداوى يشاركان غدا بندوة "صوتك لمصر بكرة" بآداب عين شمس

الأربعاء، 21 فبراير 2018 01:00 ص
عفاف شعيب ورجاء الجداوى يشاركان غدا بندوة "صوتك لمصر بكرة" بآداب عين شمس الفنانة عفاف شعيب


كتب محمود راغب
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تستضيف جامعة عين شمس، ممثلة فى اتحاد الطلاب، ندوة تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة" تحت شعار الشباب وبناء الدولة، وذلك غدا الخميس بقاعة المؤتمرات الكبرى، بمناسبة الاستعداد لانتخابات الرئاسة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى.

 

ويتحدث فى الندوة الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ومصطفى عبده كابتن مصر، والفنانتان رجاء الجداوى وعفاف شعيب، وعزة فتحى والدة الشهيد الرائد محمد على زين الدين، وأسامة المرشدى رئيس اتحاد طلاب الجامعة .

 

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سوزان القلينى عميدة الكلية عضو المجلس، وإشراف الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومها مروان مقررة المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.


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المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

الانتخابات الرئاسيه



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