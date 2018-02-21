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الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:57 م
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ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبهم وتحرير محاضر للمخالفين بكفر الشيخ

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:22 م
ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبهم وتحرير محاضر للمخالفين بكفر الشيخ دقيق أرشيفية




كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة لمباحث التموين بكفر الشيخ بإشراف اللواء أحمد صالح مدير الأمن، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، بمشاركة البحث الجنائى وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى من ضبط 22 قضية متنوعة، منها ضبط 9 أطنان دقيق مدعم، و8 آلاف و90 جنيه محملة على السيارة رقم 9153 د ق ع " بحوزة "ي.ع.م " 37 سائق، ويقيم دائرة مركز ميت غمر، الدقهلية بالإتجار فى الدقيق البلدى المدعم، وإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 2018/ 90 جنح أ.د.ط مركز كفر الشيخ.

 كما تمكنت الحملة من  تحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، و4 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع، و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 25 حكم غرامة.


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