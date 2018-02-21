video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فى الشرقية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:23 ص
ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فى الشرقية حملة مرورية - صورة أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قامت حملة مرورية مكبرة من إدارة مرور الشرقية، بشن حملات على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 15حالة، وتبين قيام 3 سائقين بتعاطى المخدر، وتم التحفظ عليهم كما تم تحرير 15 مخالفة مرورية.
 
 
وقامت الحملات التى أشرف عليها العميد محمد عامر مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، بتوجيها من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، واللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة.
 
 
وأجرت التحاليل الطبية لـ 15 سائقا تبين إيجابية 3 منهم بتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم التحفظ عليهم طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الشرقية يضبط 43 شخصا و164 حالة اشتباه ويمشط 20 مزرعة

الشرقية

اخبار مصر

تحليل المخدرات

الزقازيق

حملة مرورية



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة