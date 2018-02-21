ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فى الشرقية





الشرقية- فتحية الديب

قامت حملة مرورية مكبرة من إدارة مرور الشرقية، بشن حملات على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 15حالة، وتبين قيام 3 سائقين بتعاطى المخدر، وتم التحفظ عليهم كما تم تحرير 15 مخالفة مرورية.

وقامت الحملات التى أشرف عليها العميد محمد عامر مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، بتوجيها من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، واللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأجرت التحاليل الطبية لـ 15 سائقا تبين إيجابية 3 منهم بتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم التحفظ عليهم طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.