ضبط 2 من المتهمين بتصوير خليجى عاريا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالهرم





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على مبيض محارة وعاطل، لاتهامهما بالاشتراك مع آخرين فى إجبار رجل أعمال خليجى على توقيع إيصالات أمانة، وسرقته بالإكراه بعد تصويره عاريا، وكشفت التحريات أن مبيض المحارة استدرج المجنى عليه لممارسة الرذيلة مع فتاة، ثم استعان بـ3 آخرين لارتكاب الواقعة.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بتعرض رجل أعمال خليجى للسرقة بالإكراه على يد عدد من الأشخاص.

وذكر المجنى عليه أن صديقه مبيض محارة عرض عليه ممارسة الرذيلة مع فتاة بشقة بالهرم، وفوجىء عقب ذلك بــ4 أشخاص يهددوه بالأسلحة، واستولوا على متعلقاته، وصوره عاريا لابتزازه وتهديده لعدم الإبلاغ، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين أن مبيض المحارة استعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، بالإضافة إلى القبض على عاطل متورط فى ارتكاب الواقعة، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة لضبط باقى المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.