صور وفيديو.. مأساة أسرة مريضة ومصابة بالشلل والديون تطاردهم





كتب – محمد حجازى

الأمراض تحيط بهم والديون تطاردهم وقسوة الدنيا لا تتركهم.. يعيشون حياه صعبة لا يمتلكون قوت يومهم ولا أدنى مستويات المعيشة فى شقة صغيرة عفى عليها الزمن تفتقر لمستوى المعيشة الطبيعى بل أقل من ذلك.

وهنا يقيم محسن حسن موسى، 38 سنة، فى عرب غنيم شارع الشيخ مبروك بحلوان، والذى ألمت به المصائب من كل مكان، محسن رب أسرة فقيرة مصاب بشلل أطفال فى قدمه اليسرى، واليمنى بها كسر مضاعف بالإضافة إلى تركيب شرائح ومسامير، ويعول زوجة و3 أبناء زياد ومحمد ودنيا.

يقول محسن إنه مصاب بشلل الأطفال منذ الصغر، كما أنه تعرض لحادث منذ 7سنوات خلال عودته من العمل أثناء عبوره بأحد شوارع حلوان، وتم نقله إلى مستشفى حلوان العام، وتم إجراء أكثر من عملية جراحية فى ساقه وانتهت بتركيب مسمار بطول 50 سم يبدأ من الركبة وينتهى بنهاية الساق عند الوسط، مما افقده الحركة نهائيا وأصبح طريح الفراش.

وأشار محسن، إلى أنه يحصل على مبلغ 900 جنيه معاش ويخصم منه ضرائب ليصل إلى 800 جنيه صافى ويقوم بتسديد 600 جنيه قيمة إيجار شقة متواضعة عفى عليها الزمن وتخلوا من أى أثاث يليق بحياة آدمية.

أضاف الأب، أنا مضطر لتسديد مصروفات مدرسة ابنى زياد المصاب بعيب خلقى فى مجرى البول وفى حاجة شديدة لإجراء عملية جراحية لتصحيح لعمليتين جراحيتين سابقتين تم إجراؤهما فى إحدى المستشفيات الحكومية ولكنهما فشلوا ويعانى زياد من التبول اللإرادى فى أى وقت مما إصابة بعقده نفسية أمام زملاءه بالمدرسة.

وطالبت الأسرة أهل الخير والمسئولين بتبنى حالتهم من أجل إجراء عملية للزوج والزوجة والابن، وناشد الأب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بتوفير كشك فى أى مكان بالقرب من منزلة ليساعده على تكاليف الحياة ومواصلة الإنفاق على أسرته واستكمال تعليم أبنائه.

للتواصل مع الحالة / 01223834407























































