صور.. مدير أمن الجيزة يقود حملة إزالة إشغالات بميدان الحصرى فى أكتوبر





كتب بهجت أبو ضيف

قاد اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات بميدان الحصرى فى أكتوبر.

وشدد مدير أمن الجيزة، على تكثيف الحملات الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة التعديات التى تعوق حركة السير أمام المواطنين.

شارك فى الحملة اللواء مصطفى عصام حكمدار الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية.