صور.. مدير أمن الجيزة يشرف على حملة لتسيير الحركة المرورية بميدان النهضة

صور.. مدير أمن الجيزة يشرف على حملة لتسيير الحركة المرورية بميدان النهضةالأربعاء، 21 فبراير 2018 05:01 م
مدير أمن الجيزة أثناء الجولة
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
أشرف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة على تسيير الحركة المرورية بميدان النهضة اليوم، الأربعاء.
وشدد مدير أمن الجيزة علي تكثيف الجهود للقضاء علي التكدسات المرورية .
إضافة تعليق
قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره
4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة