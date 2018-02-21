صور.. مدير أمن الجيزة يشرف على حملة لتسيير الحركة المرورية بميدان النهضة

أشرف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة على تسيير الحركة المرورية بميدان النهضة اليوم، الأربعاء.

وشدد مدير أمن الجيزة علي تكثيف الجهود للقضاء علي التكدسات المرورية .