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الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:44 م
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صور.. مدير أمن الجيزة يشرف على حملة لتسيير الحركة المرورية بميدان النهضة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:01 م
صور.. مدير أمن الجيزة يشرف على حملة لتسيير الحركة المرورية بميدان النهضة مدير أمن الجيزة أثناء الجولة


كتب بهجت أبو ضيف
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أشرف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة على تسيير الحركة المرورية بميدان النهضة اليوم، الأربعاء. 

 

وشدد مدير أمن الجيزة علي تكثيف الجهود للقضاء علي التكدسات المرورية .

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