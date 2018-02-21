صور.. كينيا تنقل عشرات الفيلة المهددة بالانقراض إلى حدائق خاصة





كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير رويترز

قررت السلطات الكينية، نقل كافة الفيلة المهددة بالانقراض، من منطقة سوليو، وسانجار وليوا، بمقاطعة نيرى التى تعد منطقة صحراوية جافة، إلى الجزء الشمالى من تسافو الشرقية، فى حائق خاصة للحفاظ على سلالتها.

وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، عملية نقل الفيلة وسط حراسة مشددة، باستخدام "جرارات" النقل التي شاهدها العشرات من سكان المنطقة.



أثناء النقل



أخذ عينات دم



أقدام فيل



الأهالي يشاهدون عملية النقل



الفيل علي عربة



أنياب الفيل



تخدير الفيله



حارس أمن بجوار فيل



حديث بين الحراس



حراسة الفيلة



فيل داخل قفص