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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:23 م
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صور.. كينيا تنقل عشرات الفيلة المهددة بالانقراض إلى حدائق خاصة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:01 م
صور.. كينيا تنقل عشرات الفيلة المهددة بالانقراض إلى حدائق خاصة نقل لفيله




كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير رويترز
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قررت السلطات الكينية، نقل كافة الفيلة المهددة بالانقراض، من منطقة سوليو، وسانجار وليوا، بمقاطعة نيرى التى تعد منطقة صحراوية جافة، إلى الجزء الشمالى من تسافو الشرقية، فى حائق خاصة للحفاظ على سلالتها.

وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، عملية نقل الفيلة وسط حراسة مشددة، باستخدام "جرارات" النقل التي شاهدها العشرات من سكان المنطقة.

أثناء النقل
أثناء النقل

 

أخذ عينات دم
أخذ عينات دم

 

أقدام فيل
أقدام فيل

 

الأهالي يشاهدون عملية النقل
الأهالي يشاهدون عملية النقل

 

الفيل علي عربة
الفيل علي عربة

 

أنياب الفيل
أنياب الفيل

 

تخدير الفيله
تخدير الفيله

 

حارس أمن بجوار فيل
حارس أمن بجوار فيل

 

حديث بين الحراس
حديث بين الحراس

 

حراسة الفيلة
حراسة الفيلة

 

فيل داخل قفص
فيل داخل قفص

 

نقل الفيلة علي عربات نقل
نقل الفيلة علي عربات نقل

 


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