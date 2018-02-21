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صور .. جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والعطور

الأربعاء، 21 فبراير 2018 11:55 م
صور .. جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والعطور جانب من المضبوطات




جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بميناء نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والعطور بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية والتصديرية.

البداية بورود إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وإدارة مكافحة المخدرات بميناء نويبع مفادها إعتزام المدعو "م . ك . أ: مصري الجنسية سائق الشاحنة رقم 95/15744 كويت تهريب بضائع أجنبيه غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 415 لسنة 2018 بإسم الراكب ر . ع . ح.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد أحمد إبراهيم مأمور الحركة و مصطفى عبدالخالق مدير إدارة الحركة و حسن عمر مدير إدارة مكافحة التهريب والأستاذ سمير مرعى مدير إدارة الأمن الجمركى و محمود حمزة مدير التعريفة لفحص ومعاينة المشمول.

وبالمعاينة الفعلية تم ضبط 12 هاتف محمول( آيفون ) و3 زجاجة برفانات سعة 50 و 100 و 250 مم منشأ أمريكى و6 أطقم ملاعق استانلس ستيل بكل طقم 84 قطعة منشأ الصين مخبأة داخل غسالة فول أتوماتيك وطقم أنتريه، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات 237 ألف و800 جنيه، وقدرت التعويضات المستحقة بمبلغ 80 ألف و 604 جنيها.

وقرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر الضبط رقم 7 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات وطلب السائق التصالح وقام بسداد التعويضات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك و هشام عفاره رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

1
اثناء ضبط الهواتف المحمولة والعطور

 

2
المضوطات

 

3 (1)
جانب من المضبوطات
 
4
الهواتف المضبوطة

 


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