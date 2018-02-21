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صور.. توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز بريت بلندن

الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:33 م
صور.. توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز بريت بلندن دوا ليبا علي السجادة الحمراء




كتب عبد الوهاب الجندى
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بدأ نجوم الفن، التوافد على السجادة الحمراء، لحضور حفل توزيع جوائز، بريت لسنة 2018 المقام فى العاصمة البريطانية لندن، وفق صور نشرتها وكالة أنباء رويترز.

وجوائز بريت لسنة 2018 (The 2018 Brit Awards) هى جائزة موسيقية تقدم لملعب "ذا أو2 أرينا" الموجود فى لندن، لتكون بذلك النسخة الثامنة والثلاثون من جوائز بريت.

وفى 8 ديسمبر 2017 تم الإعلان عن اختيار "جاك وايتهو" كمقدم للحفل، وقام النحات "أنيش كابور"  بتصميم الجائزة التى ستمنح للفائزين.

 

 

 

النجمات علي السجادة الحمراء
النجمات علي السجادة الحمراء

 

إيلا إير
إيلا إير

 

إيلي غولدينغ
إيلي غولدينغ

 

بالوما
بالوما

 

جاستن تيمبرليك
جاستن تيمبرليك

 

جورجا سميث
جورجا سميث

 

دوا ليبا
دوا ليبا

 

ريتا أورا
ريتا أورا

 

كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو

 

كايلي مينوغ
كايلي مينوغ

 

كورتني كوكس وجوني مكديد
كورتني كوكس وجوني مكديد

 


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السجادة الحمراء

حفل توزيع جوائز بريت

لندن



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