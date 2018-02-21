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صور "اليوم السابع" ضمن أحراز قضية "أحداث مجلس الوزراء"

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:20 م
صور "اليوم السابع" ضمن أحراز قضية "أحداث مجلس الوزراء" محمد شيرين فهمى


كتب إيهاب المهندس
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واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، عرض أحراز قضية إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بـ "أحداث مجلس الوزراء"، عرضت صور عليها لوجو "اليوم السابع"  تظهر قيام بعض الأشخاص بارتكاب أحداث بمحيط المجمع العلمى ضمن أحراز "أحداث مجلس الوزراء".

وكما أمرت المحكمة بإعادة عرض الأسطوانتين الخاصتين بأحداث مجلس الوزراء، وأحداث محمد محمود، وظهر فى الأسطوانة الأولى، فيديوهات لمظاهرات وتجمعات بميدان التحرير، وظهر فى الأسطوانة الثانية فيديوهات تظهر تجمعات لمتظاهرين بشارع محمد محمود بجوار سور الجامعة الأمريكية،

وطالب طاهر أبو النصر دفاع دومة  بعرض الحلقتين كاملتين لبرنامج الحقيقة الذى أذيع على قناة "دريم" يومى 25 و26 ديسمبر 2011 والذى يظهر فيه موكله على لجنة من التلفزيون لتفريغهما لبيان محتوياتهما.

وعرضت المحكمة الأسطوانة المدمجة الخاصة المقدمة من سعد نجيب المحامى، وتحتوى على 7 صور فوتوغرافية، الصورة الأولى عليها لوجو "اليوم السابع" لـ 7 أشخاص غير واضح معالمهم يعتلون سطح أحد المبانى ويبدو من تصوير حركة بعضهم أنهم يقذفون بشىء ما ويرتكبون أحداث عنف، وصورة لعدد من الأشخاص يعتلون سطح مبنى المجمع العلمى والنيران تخرج من نوافذه، والصورة الثالثة توضح عدد من الأشخاص يقفون أعلى مبنى المجمع العلمى وتظهر فيها آثار احتراق بالمبنى، وأظهرت باقى الصور اشتعال النيران بمبنى المجمع العلمى.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


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