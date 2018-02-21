صور.. استئناف محاكمة صحفيين من "رويترز" فى ميانمار بسبب أزمة الروهينجا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز _ أ.ف. ب

وصل صحفيان يعملان فى "رويترز" إلى قاعة المحكمة لاستئناف محاكمتهما فى ميانمار بعد اتهامهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية الذى يعود إلى الحقبة الاستعمارية فى ميانمار أمام محكمة اليوم الأربعاء، مع تقديم الإدعاء المزيد من الشهود .

وعمل الصحفيان وا لون (31 عاما) وكياو سوى أو (27 عاما) فى تغطية "رويترز" لأزمة الروهينجا المسلمين الذين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار نحو 655 ألفا منهم من حملة عسكرية شرسة على مسلحين فى ولاية راخين بغرب البلاد.

واعتقل الصحفيان فى 12 من ديسمبر، بعد أن تلقيا دعوة لمقابلة ضباط شرطة على العشاء فى يانجون، وأبلغا أقارب لهما أنهما اعتقلا فور أن سلمهما الضباط الذين ذهبا للقائهم بعض الوثائق.

وفى جلسة المحكمة السابقة فى 23 من يناير، قال شاهد الاثبات الأول اللفتنانت كولونيل بالشرطة يو ناينج إن الصحفيين اعتقلا بينما كانا يسيران على طريق، ومعهما 4 وثائق رسمية شملت قائمة بالقوات والأسلحة فى كتيبة للشرطة فى منطقة ماونجداو فى راخين.



صحفى رويترز يصل المحكمة ويحمل ابنته



صحفى من رويترز يصل المحكمة



صحفى من رويترز يقبل ابنته قبل المثول أمام المحكمة