صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة بجنوب بيرو إلى 36 قتيلا





أ ش أ - تصوير أ ف ب

أعلنت السلطات فى بيرو ارتفاع حصيلة قتلى انقلاب حافلة كانت تقلهم على أحد الطرق السريعة وسقوطها من ارتفاع عال جنوب البلاد إلى 36 شخصًا.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية عن رئيس شرطة الطرق السريعة خورخى كاستيلو قوله إن عدد القتلى مُرشح للزيادة، لافتًا إلى إصابة 34 شخصًا على الأقل جراء الحادث.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، إلا أن الحوادث الناجمة عن القيادة المتهورة على الطرق الجبلية سيئة الصيانة تؤدى إلى مقتل عشرات الأشخاص كل عام فى بيرو.

وفى يناير الماضى لقى 52 شخصًا مصرعهم فى أسوأ حوادث الطرق فى البلاد منذ أربعة عقود.



الإسعاف الطائر



الحافلة



انقلاب حافلة فى بيرو



انقلاب حافلة فى لبيرو



تحطم الحافلة