صور.. إثارة ومهارة فى منافسات التزحلق على الجليد بدورة الألعاب الشتوية





كتب عبد الوهاب الجندى

بدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، المباريات النهائية لمسابقة للتزحلق على الجليد فردى سيدات خلال دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2018 المقامة فى كوريا الجنوبية، وشهدت المباريات عروض رائعة ومثيرة وخطيرة من المنافسات، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء.

والألعاب الأولمبية الشتوية 2018، والمعروفة رسميا باسم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين، وتم اختيار مكان انعقاد المسابقة فى 6 يوليو 2011 فى ديربان بجنوب أفريقيا أثناء الدورة 123 للجنة الأولمبية الدولية، وتقام هذه الدورة فى كوريا الجنوبية وتشارك فيها كوريا الشمالية.



اللعابة الصينية



اللعبة الأمريكية



اللعبة البرازيلية



اللعبة السويدية



جانب من المباراة



جانب من المنافسات



عرض لاعبة السويد



لاعبة كوريا الجنوبية



لاعبة لاتفيا