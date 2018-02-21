صندوق تنمية الصادرات يصرف المساندة للشركات إلكترونيا مايو المقبل





كتب إسلام سعيد

يبدأ صندوق تنمية الصادرات عملية ميكنة صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة اعتبارًا من مايو المقبل، بعد ربط بيانات المصدرين المتاحة بحساباتهم الشخصية بحيث يتم طلب صرف المساندة التصديرية ومستندات الصرف أون لاين.

وتستهدف المجالس التصديرية زيادة الدعم المخصص للصادرات إلى 6 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه حاليا وتم تقديم مذكرة لمجلس النواب فى هذا الإطار.

وخاطب صندوق دعم الصادرات المجالس التصديرية لموافاة الصندوق بأرقام حسابات الشركات ليتم صرف المساندة التصديرية إلكترونيا، وفق تقرير الصندوق المرسل للمجالس التصديرية.

واستحدث صندوق دعم الصادرات، عددا من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين، وجاء من ضمن التعديلات فرض عقوبات على المصدرين الحاصلين على دعم دون وجه حق حيث يتم حرمانه من المساندة لمدة 6 أشهر ومضاعفة مدة الحرمان حالة التكرار، وصولا إلى الحرمان نهائيًا.