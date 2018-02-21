صحيفة موريتانية تؤكد ضلوع قطر فى دعم الإرهاب بشمالى مالى

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أكدت صحيفة "التواصل" الموريتانية المستقلة ضلوع إمارة قطر فى دعم الجماعات الإرهابية فى مناطق شمالى مالى، وأنها ساعدت فى تهريب مجموعة من الإرهابيين من مالى إلى ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن الصحفى الفرنسى ريشار لابفيير، الذى رافق قوات بلاده التى تقاتل ضد الإرهابيين فى مالى ، قوله " إنه شاهد طائرة تابعة للهلال الأحمر القطرى تقوم بتهريب مجموعة من الإرهابيين من شمال مالى إلى مكان آمن فى ليبيا".

وأضاف لابفيير "غادرت الطائرة فور وصولنا، وكانت تحمل شعار الهلال الأحمر القطرى وتحمل مجموعة من الإرهابيين الذين كان الجيش الفرنسى يقاتلهم”، حسب روايته.

وقالت الصحيفة " إن دراسة بحثية أكدت ضلوع قادة إمارة قطر فى دعم الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقى وأكدت الدراسة التى أنجزها الباحث الموريتانى المتخصص فى شؤون الغرب الإفريقى محمد سالم اليعقوبى تحت عنوان دولة قطر ودورها التخريبى فى الوطن العربى والصحراء الكبرى أن السياسية القطرية سعت لزرع بذور الفوضى والفتنة وعدم الاستقرار فى دول من بينها مالى التى تحاول أن تجعل منها قاعدة لتحركها فى المنطقة الإفريقية".

وجاء فى الدراسة - التى نشرت الصحيفة مقتطفات منها - أن دولة قطر لم تبخل بجهد مالى ولا سياسى من أجل التآمر على دول الغرب الافريقى ومن أبرز الأدوار التخريبية لقطر منح أمير قطر لمساعدات مالية للجماعات الإرهابية فى الغرب الأفريقى وخصوصا جماعات "المغرب الإسلامي" و"التوحيد والجهاد" و"أنصار الدين" وهى حركات إرهابية سبق أن احتلت الشمال المالى - حسب الصحيفة -.