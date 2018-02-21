شاهد.. البرازيلى الأكثر قدرة على التحمل.. انتظر الإسعاف رغم طعنه بسكين





كتبت رباب فتحى

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صورا تظهر رباطة جأش رجل برازيلى تعرض للطعن بسكين مطبخ فى ظهره، لكنه تمكن من الحفاظ على هدوئه أثناء انتظاره لسيارة الإسعاف.



حادث الطعن

وقالت الصحيفة، إن البرازيلى إليناردو ناسيمنتو كان فى حانة فى برازيليا، وهى بلدة ريفية فى شمال البرازيل، عندما باغته شخص وطعنه بسكين فى ظهره، وفر مسرعا بعدها.



المصاب ينتظر سيارة الإسعاف

وقال الجراحون، إن الشاب البالغ من العمر 22 عاما نجا بأعجوبة من الهجوم المروع لأن السكين لم يصب أيا من أعضاء الجسم التى يمكن أن تسبب الوفاة، حتى إن الطعنة بعدت عن العمود الفقرى بمليمترات معدودة.



السكين فى ظهر رجل برازيلى

وقال ناسيمينتو، والذي يتعافي في مستشفى ريو برانكو، خلال التحقيقات معه إنه لا يعرف الشخص الذى قام بمهاجمته، كما أنه لم يتجادل مع أحد خلال يوم الواقعة، موضحا أنه كان قد خرج من الحانة للتحدث إلى بعض أصدقائه حيث كان يقف فى الخارج ويحمل مشروبا فى يده ليأتى رجل يطعنه فى ظهره.



المصاب بعد وصوله المستشفى

وأضاف أنه كان مشوشا قليلا بعد ما حدث معه، إلى أن أخبره أحد أصدقائه بوجود سكين فى ظهره هذا الأمر الذي لم يستطع تصديقه فى البداية، حيث أنه لم يشعر بأى ألم وكان مستقيما وهادئا.