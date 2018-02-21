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"سيرينا وليامز": كنت على وشك الموت بعد الإنجاب

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:44 ص
"سيرينا وليامز": كنت على وشك الموت بعد الإنجاب سيرينا وليامز وابنتها


(رويترز)
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كتبت سيرينا وليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا فى التنس فى مقالة نشرتها شبكة (سي.إن.إن) أنها "كانت على وشك الموت" بعد إنجاب ابنتها فى سبتمبر الماضي.

وكشفت سيرينا عن الكثير من المعاناة بسبب تبعات الإنجاب لكنها تحدثت بمزيد من التفاصيل تجربة صعبة جعلتها تؤكد بشكل أكبر أهمية توفر رعاية للطفل بأسعار معقولة.

وكتبت سيرينا البالغ عمرها 36 عاما فى بداية المقالة "كنت على وشك الموت بعد إنجاب ابنتى أولمبيا".

ولازمت سيرينا الفراش لحوالى ستة أسابيع بعد عدة مشكلات بسبب الإنجاب وخضعت لأكثر من جراحة.

وقالت سيرينا "أشعر بامتنان كبير أنى كنت مرتبطة بفريق مذهل فى الطب والتمريض فى المستشفى ومع وجود كل المعدات اللازمة، كان لديهم علم بكيفية التعامل تماما مع هذه المشكلات. لو لم أجد هذه الرعاية المحترفة لما كنت هنا اليوم".

وحثت سيرينا الناس على التبرع للجهات الخيرية لمساعدة الأمهات وحديثى الولادة حول العالم.

وعادت سيرينا، التى حققت رقما قياسيا فى حقبة البطولات المفتوحة وأحرزت 23 لقبا فى منافسات الفردي، إلى البطولات منذ عشرة أيام عندما دافعت فى منافسات الزوجى عن الفريق الأمريكى فى بطولة كأس الاتحاد لفرق السيدات.


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