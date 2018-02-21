سوء الأحوال الجوية يؤخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية لمدد تراوحت بين الساعة والساعتين، بسبب سوء أحوال الطقس بمطارات الوصول، وانتظارا لأذن إقلاعها بعد تحسن أحوال الرؤية اتباعا لقواعد الأمن والسلامة.

وأفاد مصدر ملاحى، أن الرحلة رقم 502 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأردنية المتجهة إلى عمان تأخر اقلاعها لمدة 60 دقيقة، بينما تأخرت الرحلة رقم 264 المتجهة الى الرياض والتابعة لشركة فلاى ناس لمدة 90 دقيقة، فيما أقلعت الرحلة رقم 928 المتجهة إلى دبى والتابعة لشركة طيران الإمارتية متأخرة لمدة 90 دقيقة، وشهد المطار تأخر إقلاع الرحلة رقم 322 التابعة للخطوط السعودية والمتجهة إلى أبها لمدة 100 دقيقة.

كما شهد المطار تأخر إقلاع رحلة 402 التابعة لشركة النيل للطيران والمتجهة إلى القصيم لمدة ساعتين، وقامت سلطات المطار باستضافة ركاب الطائرات داخل إحدى صالات الترانزيت، وتخصيص فريق من العلاقات العامة لمساعدة الركاب حتى إقلاع رحلاتهم.