سحر نصر: منظومة الاستثمار لم تكن لتتحقق لولا الإصلاحات التشريعية بالبرلمان





كتب عبد الحليم سالم

وجهت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس على كل الدعم الذى حصلت عليه الحكومة خلال مناقشة القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية وعلى رأسها قانونا الاستثمار والإفلاس وتعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال.

وقالت الوزيرة، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على انستجرام، إن أى إصلاح يبدأ بالتشريع والدليل على ذلك قانون الاستثمار الذى يسهل جميع الإجراءات والعقبات البيروقراطية.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح اليوم عددا من مراكز خدمات المستثمرين فى القاهرة والمحافظات وتم تدشين خريطة مصر الاستثمارية.