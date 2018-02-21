رويترز: أكثر من 15 قتيلا فى قصف جوى على شمال اليمن





(رويترز)

قالت وكالة أنباء رويترز، إن 15 شخصا على الأقل قتلوا فى غارات جوية للتحالف العربى، على شمال اليمن.

وتسيطر مليشيا الحوثى المدعومة إيرانية، على العدد من المناطق فى شمال اليمن، ويقوم التحالف العربى، بحرب على تلك المليشيات بموافقة الحكومة اليمنية الشرعية.