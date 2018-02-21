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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:22 م
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روما: 2017 يشهد أعلى عدد طلبات لجوء لإيطاليا ورفض 52% منها

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:30 م
روما: 2017 يشهد أعلى عدد طلبات لجوء لإيطاليا ورفض 52% منها لاجئين




أ ش أ
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 كشفت إحصائية إيطالية عن أن العام الماضى 2017 شهد أعلى عدد طلبات لجوء تتلقاها إيطاليا بلغت 130 ألف طلب لجوء، ورفض منها ما نسبته 52 بالمائة.

ونقلت وكالة أنباء "آكى" الإيطالية اليوم الأربعاء تقرير مؤسسة "إيسمو" الإيطالية للمبادرات والدراسات حول التعددية الإثنية استنادا لمعطيات وزارة الداخلية الإيطالية والذى أظهر أن إيطاليا شهدت تقديم 130 ألف طلب لجوء ، وهو أعلى رقم سجل على الإطلاق، حيث زادت طلبات الحماية الدولية بنسبة 5.4 بالمائة مقارنة بعام 2016 ، فيما ازدادت بأكثر من الضعف مقارنة بأربع سنوات مضت .


وأشار التقرير إلى ازدياد نسبة النساء بين طالبى اللجوء، حيث بلغ عددهن العام الماضى 21 ألفا ما يساوى 16.2 بالمائة من إجمالى طالبى اللجوء مقابل نسبة 7.5 بالمائة عام 2014، وأن الطلبات جاءت بشكل أساسى من نيجيريا، وبنجلاديش، وباكستان، وجامبيا ومن ساحل العاج .
وذكر التقرير أن أكثر من نصف مقدمى طلبات اللجوء (4ر52 بالمائة ما يعادل 42 ألفا و700 مهاجر)، لم تقبل طلباتهم، وأن 57 بالمائة ممن رفضت طلباتهم هم من فئة تتراوح أعمارها بين 18 و 34 عاما، وأكثرهم من الرجال.


كما لفت التقرير الى ارتفاع الطلبات المقدمة عام 2017 من القصر غير المصحوبين بذويهم بنسبة 5ر73 بالمائة، حيث أشارت بيانات اللجنة الوطنية للحق فى اللجوء إلى زيادة ملحوظة فى الطلبات من القصر والتى بلغت 9 آلاف و782 طلبا.


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لاجئين

إيطاليا

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