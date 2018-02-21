روسيا تنفى صحة أنباء تغيير قائد قواتها فى سوريا

روسيا تنفى صحة أنباء تغيير قائد قواتها فى سورياالأربعاء، 21 فبراير 2018 07:46 م
وزير الدفاع الروسى
أ ش أ
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وصفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، الأنباء التى نشرتها وسائل إعلام حول مزاعم تغيير قائد القوات الروسية فى سوريا بـ"الشائعات".
وقالت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "قائد مجموعة القوات الروسية فى سوريا، الفريق الأول الكسندر جورافليف يقود بكفاءة القوات وينفذ بفعالية جميع المهام بالكامل. وبعد انسحاب جزء كبير من القوات الروسية إلى نقاط التموضع الدائم فى أراضى روسيا، يشارك أفراد المجموعة بقيادة جورافافليف فى دعم عملية التسوية السلمية فى سوريا".
وأضاف البيان أنه "يجرى تناوب قادة المجموعة الروسية للقوات فى سوريا وفقا للخطة التى وافق عليها وزير الدفاع، كل ستة أشهر، ولا توجد أى تغييرات حاليا أو مستقبلا".
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