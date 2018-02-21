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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:10 م
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روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لبحث الوضع فى الغوطة السورية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:32 م
روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لبحث الوضع فى الغوطة السورية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين




(رويترز)
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دعا مبعوث روسيا بالأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولى للاجتماع غدا الخميس، لبحث الوضع فى الغوطة الشرقية بسوريا.

من جانبه قال مسؤول في المعارضة السورية إن محاولات وساطة لإعلان هدنة توقف إراقة الدماء في الغوطة الشرقية لم تنجح حتى الآن.

وأضاف محمد علوش المسؤول السياسي بجماعة جيش الإسلام إحدى الفصائل الرئيسية للمعارضة في الغوطة الشرقية "فيه مساعي من بعض الجهات الدولية والمحلية لعمليات هدنة في الغوطة ولم تنجح حتى الآن".

وأوضح علوش أن الوساطة جارية بين المعارضة وموسكو الحليف الرئيسي للحكومة السورية لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

 


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