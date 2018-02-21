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ربة منزل بالدقهلية تنتحر شنقا بحبل غسيل لمرورها بأزمة نفسية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:34 م
ربة منزل بالدقهلية تنتحر شنقا بحبل غسيل لمرورها بأزمة نفسية إسعاف - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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انتحرت ربة منزل من "عزبة الربعمائة" التابعة لقرية المحمودية بمركز دكرنس بالدقهلية، اليوم، الأربعاء، شنقا، بعد أن ربطت حبل غسيل فى سقف حجرتها وتعلقها به، بسبب مرورها بأزمة نفسية.

 

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى، مدير مباحث المديرية بورود بلاغا من أهالى قرية الربعمائة التابعة لمركز دكرنس، لمأمور المركز بالعثور على جثة "نبيلة.ال.م"، 20 سنة، معلقة من رقبتها بحبل الغسيل فى سقف شقتها بالعزبة.

 

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث دكرنس، وضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن السيدة معلقة فى سقف الغرفة، وتم إنزالها، وتبين أنها تمر بظروف نفسية سيئة نظرا لسفر زوجها إلى المملكة العربية السعودية وإقامته الدائمة هناك وتركها وطفليها فى الشقة، وهو ما جعلها تمر بظروف نفسية سيئة.

 

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى واستدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة.

 


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