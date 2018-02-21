رئيس هيئة الأوقاف يعتمد قرارًا باسترداد 67 عقارًا بـ2 مليار جنيه فى البحيرة

رئيس هيئة الأوقاف يعتمد قرارًا باسترداد 67 عقارًا بـ2 مليار جنيه فى البحيرةالأربعاء، 21 فبراير 2018 09:47 م
د. أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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اعتمد الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، قرارا بتسلم واسترداد 67 عقارا بقيمة 2 مليار جنيه، كانت بحوزة 66 متهم بمدينة دمنهور بالبحيرة.
وجاء قرار رئيس الهيئة، بموجب الحكم القضائى الصادر بشأن الاسترداد وحبس للمتهمين ما بين عام و7 أعوام سجن مشدد، وغرامات تعدى تصل إلى مليون جنيه و200 ألف جنيه فى الحكم فى القضية رقم 1627 جنح دمنهور لعام 2006.
وكشف القرار عن التعدى على ممتلكات الأوقاف، بموجب محررات وعقوت بيع مزورة، والاستيلاء على عقارات و قطع أراضى ومحلات قيمتها السوقية بملايين الجنيهات، كشفت عنها لجنة من الأوقاف شكلت برئاسة ضاحى محمود على.
وأعتبرت الهيئة فى بيان لها أن هذا الحكم انتصارًا تاريخيًا للعدالة يعظم حرمة مال الوقف الذى يشتهيه البعض، فى دولة تعظم حرمة مال الوقف ويقوم رئيسها بدعم وتنمية مال الوقف حسب توصياته لرئيس هيئة الأوقاف دكتور أحمد عبدالحافظ.
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