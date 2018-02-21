رئيس بنك مصر: 1.1 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة 17% خلال 4 أيام

رئيس بنك مصر: 1.1 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة 17% خلال 4 أيامالأربعاء، 21 فبراير 2018 07:42 م
محمد الإتربى رئيس بنك مصر
كتب – أحمد يعقوب
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قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة "شهادة الملك بالجنيه المصرى"، ذات عائد 17%، بلغت 1.162 مليار جنيه، خلال 4 أيام منذ طرحها يوم الأحد الماضى وحتى نهاية العمل اليوم الأربعاء.
وشهادة "الملك" هى اسمية لمدة سنة وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصرى ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة طلعت حرب بالإضافة إلى ذلك قام البنك بتعديل العائد على شهادة القمة لتصبح 15% سنويا لمدة 3 سنوات.
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