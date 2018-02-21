رئيس القابضة للأدوية: بروتوكول للبحث العلمى مع صيدلة القاهرة





كتب عبد الحليم سالم

قال محمد ونيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم مؤخرا توقيع بروتوكول مع جامعة القاهرة لتنفيذ تدريب علمى للدراسات العلمية، وتطوير المستحضرات من خلال برامج خاصة لتصنيع الدواء للمساهمة فى حل المشكلات البحثية.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه بالفعل تم تنفيذ بروتوكولين، وسيتم مواصلة التدريب الفترة المقبلة، ولا سيما أن الشركة مهتمة بتدريب الصيادلة والفنيين والتدريب المالى والإدارى والاقتصادى، لافتا أنه لابد من تأهيل العاملين بالشركات والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجالس الإدارات فى الشركات.

وكشف ونيس أنه بالفعل تم عقد ندوات لرؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين فى مركز إعداد القادة لتدريبهم وسيتم عقد دورات جديدة.

كما أوضح أنه سيتم تدريب العاملين خاصة فى قطاع التصدير على تعلم اللغة الفرنسية، باعتبار أن هناك أسواقا ناطقة بالفرنسية، وهناك فرص استثمارية لابد من اغتنامها بجانب تعلم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والتدريب التحويلى.