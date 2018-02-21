video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس القابضة للأدوية: بروتوكول للبحث العلمى مع صيدلة القاهرة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:00 ص
رئيس القابضة للأدوية: بروتوكول للبحث العلمى مع صيدلة القاهرة محمد ونيس رئيس القابضة للادوية


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال محمد ونيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم مؤخرا توقيع بروتوكول مع جامعة القاهرة لتنفيذ تدريب علمى للدراسات العلمية، وتطوير المستحضرات من خلال برامج خاصة لتصنيع الدواء للمساهمة فى حل المشكلات البحثية.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه بالفعل تم تنفيذ بروتوكولين، وسيتم مواصلة التدريب الفترة المقبلة، ولا سيما أن الشركة مهتمة بتدريب الصيادلة والفنيين والتدريب المالى والإدارى والاقتصادى، لافتا أنه لابد من تأهيل العاملين بالشركات والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجالس الإدارات فى الشركات.

وكشف ونيس أنه بالفعل تم عقد ندوات لرؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين فى مركز إعداد القادة لتدريبهم وسيتم عقد دورات جديدة.

كما أوضح أنه سيتم تدريب العاملين خاصة فى قطاع التصدير على تعلم اللغة الفرنسية، باعتبار أن هناك أسواقا ناطقة بالفرنسية، وهناك فرص استثمارية لابد من اغتنامها بجانب تعلم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والتدريب التحويلى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس القابضة للأدوية: ارتفاع الصادرات لـ 284 مليون جنيه (صور)

رئيس القابضة للادوية

محمد ونيس

شركات الادوية العامة

صناعة الدواء



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

ميزة جديدة بجوجل كروم عبر هواتف أندرويد لتقليل حجم عناوين URL

ميزة جديدة بجوجل كروم عبر هواتف أندرويد لتقليل حجم عناوين URL

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة