رئيس البريد: إصدار بطاقات ATM بحساب يبدأ من 10 جنيهات

رئيس البريد: إصدار بطاقات ATM بحساب يبدأ من 10 جنيهاتالأربعاء، 21 فبراير 2018 01:53 م
كتبت: هبة السيد
كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، عن إطلاق خدمة تتيح لكل مواطن إمتلاك بطاقات للصرف الألى ATM، ليس لها حد أدنى للشحن و قد تبدأ بنحو 10 جنيهات او أى مبلغ يريده المستخدم، تمكنه من الشراء والدفع الاليكترونى داخل وخارج مصر، وفى أى مكينة ATM تابعة لأى بنك وذلك فى إطار خطة الدولة وإستراتيجيتها للتحول للشمول المالى.
وقال الصغير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المواطن يمكنه الحصول على البطاقة مسبقة الدفع من أى مكتب بريد، مقابل رسوم تصل الى 25 جنيه، وببطاقة الرقم القومى فقط، وتستغرق الخدمة من دقيقة إلى دقيقتين، وذلك بفضل خطط تطوير المكاتب اليكترونيا.
وتمتلك الهيئة القومية للبريد نحو 400 ألف فرع على مستوى الجمهورية، ولديها 24 مليون عميل بصندوق توفير البريد.
قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره
4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
نقطة ومن أول السطر
400 ألف فرع ومعندهمش تقريبا ولاا مكنة ATM شغالة لو صادفت واكتشفت مكان واحدة بس منهم