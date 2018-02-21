رئيس البريد: إصدار بطاقات ATM بحساب يبدأ من 10 جنيهات





كتبت: هبة السيد

كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، عن إطلاق خدمة تتيح لكل مواطن إمتلاك بطاقات للصرف الألى ATM، ليس لها حد أدنى للشحن و قد تبدأ بنحو 10 جنيهات او أى مبلغ يريده المستخدم، تمكنه من الشراء والدفع الاليكترونى داخل وخارج مصر، وفى أى مكينة ATM تابعة لأى بنك وذلك فى إطار خطة الدولة وإستراتيجيتها للتحول للشمول المالى.

وقال الصغير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المواطن يمكنه الحصول على البطاقة مسبقة الدفع من أى مكتب بريد، مقابل رسوم تصل الى 25 جنيه، وببطاقة الرقم القومى فقط، وتستغرق الخدمة من دقيقة إلى دقيقتين، وذلك بفضل خطط تطوير المكاتب اليكترونيا.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد نحو 400 ألف فرع على مستوى الجمهورية، ولديها 24 مليون عميل بصندوق توفير البريد.