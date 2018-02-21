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رئيس البريد: إصدار بطاقات ATM بحساب يبدأ من 10 جنيهات

الأربعاء، 21 فبراير 2018 01:53 م
رئيس البريد: إصدار بطاقات ATM بحساب يبدأ من 10 جنيهات عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد




كتبت: هبة السيد
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كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، عن إطلاق خدمة تتيح لكل مواطن إمتلاك بطاقات للصرف الألى ATM، ليس لها حد أدنى للشحن و قد تبدأ بنحو 10 جنيهات او أى مبلغ يريده المستخدم، تمكنه من الشراء والدفع الاليكترونى داخل وخارج مصر، وفى أى مكينة ATM تابعة لأى بنك وذلك فى إطار خطة الدولة وإستراتيجيتها للتحول للشمول المالى.

وقال الصغير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المواطن يمكنه الحصول على البطاقة مسبقة الدفع من أى مكتب بريد، مقابل رسوم تصل الى 25 جنيه، وببطاقة الرقم القومى فقط، وتستغرق الخدمة من دقيقة إلى دقيقتين، وذلك بفضل خطط تطوير المكاتب اليكترونيا.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد نحو 400 ألف فرع على مستوى الجمهورية، ولديها 24 مليون عميل بصندوق توفير البريد.

 


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عصام الصغير

الهيئة القومية للبريد

بطاقات الصرف الالى

بطاقات مسبقة الدفع

الشمول المالى



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

نقطة ومن أول السطر

400 ألف فرع ومعندهمش تقريبا ولاا مكنة ATM شغالة لو صادفت واكتشفت مكان واحدة بس منهم

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