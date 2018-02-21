درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21/2/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة أحيانا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

وسط الدلتا 13 23

الإسكندرية 13 21

بلطيم 12 20

مطروح 11 22

السلوم 09 21

سيوة 13 22

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

العريش 09 20

رفح 08 19

الإسماعيلية 09 24

السويس 10 24

رأس سدر 12 22

نخل 10 23

نويبع 16 23

طابا 12 22

كاترين 04 17

الطور 14 23

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 16 24

مرسى علم 14 25

الفيوم 12 24

بنى سويف 12 24

المنيا 12 25

أسيوط 12 25

سوهاج 11 24

قنا 10 24

الأقصر 10 27

أسوان 11 28

أبوسمبل 12 29

الوادى الجديد 16 29

شلاتين 15 27

ابو رماد 16 26

راس حدربة 17 25

حلايب 17 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 34

المدينة 17 29

الرياض 17 27

المنامة 18 24

أبوظبى 18 27

الدوحة 18 25

الكويت 14 22

دمشق 06 17

بيروت 14 18

عمان 08 16

القدس 08 15

غزة 13 21

بغداد 10 19

مسقط 21 26

صنعاء 09 25

الخرطوم 24 39

طرابلس 11 18

تونس 08 14

الجزائر 06 11

الرباط 08 18

نواكشوط 15 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 13

اسطنبول 07 11

اسلام اباد 11 26

نيودلهى 14 29

جاكرتا 24 31

بكين - 04 08

كوالامبور 24 34

طوكيو 01 08

أثينا 10 15

روما 04 12

باريس - 03 06

مدريد - 03 12

برلين - 04 03

لندن 02 07

مونتريال - 06 10

موسكو -16 - 10

نيويورك 04 09

واشنطن 11 25