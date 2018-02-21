داعش يعدم 14 عراقياً داخل الأراضى السورية

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أعدمت عصابات "داعش" الإرهابية 14 عراقيًا رميًا بالرصاص حال دخولهم إلى الأراضى السورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية قوله، إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية نصبوا كمينا لرتل يحوى مواد غذائية متنوعة كان 14 عراقيا يستهدفون إدخالها إلى الأراضى السورية.



وأضاف أن مجرمى "داعش" قاموا بإعدام العراقيين داخل الأراضى السورية وقاموا بمصادرة حمولتهم، موضحا أن العراقيين سلكوا الطريق الذى يربط منطقة مكر الذيب باتجاه قضاء القائم ومنها إلى الأراضى السورية.