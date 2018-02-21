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خطة لإدارة الأزمات والكوارث بكفر الشيخ

الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:34 م
خطة لإدارة الأزمات والكوارث بكفر الشيخ جانب من الاجتماع لمناقشة خطة الكوارث والازمات بكفر الشيخ




كفر الشيخ – محمد سيمان
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استعرض العميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، خطة المشروع التعبوى"صقر 25" لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة كفرالشيخ، فى الفترة من 11 الى 13 مارس، لتدريب الأجهزة التنفيذية لمحافظة كفرالشيخ على الموقف التنفيذى الأول، والموقف التنفيذى الثانى، وتدريب قوات الأمن "مرور، حماية مدنية ، قوات الأمن ، نجدة" على أعمال الإنقاذ، وتدريب مرفق الإسعاف والهلال الأحمر على عملية نقل المصابين، وذلك بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء عزت صادق توفيق، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، ومساعدى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

تم مناقشة خطة مواجهة الأزمات والكوارث بمشاركة أجهزة المحافظة، ودور كل جهاز فى ادارة الأزمة .

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، برفع درجات الاستعداد لمواجهة الأزمات.

 


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