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ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الحاسب بأسوان

الأربعاء، 21 فبراير 2018 11:03 م
ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهندسة الحاسب بأسوان ختام المؤتمر




أسوان - صلاح المسن
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شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم، ختام فعاليات المؤتمر الدولى الأول لهندسة الحاسب، والذى نظمته كلية الهندسة بجامعة أسوان تحت عنوان "الاتجاهات المبتكرة فى هندسة الحاسب" وبالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وفى كلمته بختام المؤتمر وجه رئيس جامعة أسوان الشكر والتحية لكل الجهات المشاركة والتى تعمل على استضافة المؤتمرات العلمية لتشجيع السياحة بمحافظة أسوان ومن خلال إقامة المؤتمرات العلمية التى تعمل على تعظيم الاستفادة من البحث العلمى والتطبيقى لدى الطلاب والباحثين فى مجالات التقنية الحديثة والعمل على تشجيع الإبداع الفكرى وربط البحث باحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور غلاب إلى أن المؤتمر الدولى تزامن مع مهرجان أسوان الدولى لسنيما المرأة ما يخلق حالة من التشابك والتناغم بين العلم والثقافة والفن على أرض محافظة أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون للقارة السمراء.

 

 

ختام مؤتمر (5)
ختام فعاليات المؤتمر الدولى الأول لهندسة الحاسب بأسوان
 
 
ختام مؤتمر (4)
ختام مؤتمر
 
ختام مؤتمر (2)
جانب من المؤتمر 
 

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