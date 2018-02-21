حبس وكيل "أوقاف الشرقية" 4 أيام لاتهامه بتلقى رشوة





الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد حمدى، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس وكيل منطقة أوقاف الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه متلبسا بتلقى رشوة مالية 10 آلاف جنيه، مقابل تسهيل مزاد لأحد الأشخاص للحصول على قطعة أرض بأقل سعر.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية قد وجهت ضربة لمحاربة المنتفعين من الجهاز الإدارى للدولة، والتربح من وظائفهم دون وجه حق، وإهدار المال العام للدولة، وذلك بالقبض على وكيل منطقة أوقاف الشرقية.

وكشفت تحقيقات النيابة الكلية، القبض على "م س ع ع ي" وكيل منطقة أوقاف الشرقية، ومقيم الخانكة، وتم ضبطه بأحد المواقف العمومية بمدينة بلبيس، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8605 جنايات مركز بلبيس.

بداية القضية كانت بورود معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية، عن قيام وكيل منطقة أوقاف الشرقية، بطلب رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه من أحد المواطنين، مقابل تسهيل حصوله على مزاد "قطعة أرض" تابعة للهيئة، ووكثف ضباط الرقابة جهودهم، وبعد التحريات السرية وصحة الواقعة وتسجيل المكالمات تم ضبط المتهم متلبسا بحوزته مبلغ 10 آلاف جنيه دفعة أولى.