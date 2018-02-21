حبس متهم بالتنقيب عن الآثار 4 أيام والتحفظ على تابوت ضبط بحوزته فى أكتوبر





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشا على وشاحى، بحبس موظف بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار، كما أمرت النيابة بالتحفظ على تابوت أثرى يرجع للعصر الرومانى بمنطقة الواحات ضبط بحوزته، وأمرت بعرضه على لجنة من خبراء الأثار لفحصه.

وردت معلومات للرائد محمد المغربى رئيس مباحث سياحة وآثار الواحات البحرية، تفيد باتهام "ر. ع .ا" 65 سنة موظف بالمعاش، مقيم الواحات البحرية، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

وباجراء التحريات السرية تأكدت صحة المعلومات، وباستئذان النيابة تمكن العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، من ضبط المتهم وبحوزته تابوت أثرى من الفخار أسطوانى الشكل يرجع للعصر الرومانى، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.