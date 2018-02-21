حبس عاطلين اشتريا ماشية بنقود مزورة فى البدرشين





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة البدرشين بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة نقود مزورة، واحتيالهما على عدد من التجار، بشراء 5 رؤوس ماشية منهم مقابل بتلك النقود.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد ضبط شخصين بسوق للماشية بحوزتهما نقود مزورة.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين شراء 4 عاطلين 5 رؤوس ماشية، وانصراف اثنين منهمن وبحوزتهما الماشية محملة بواسطة سيارة نقل.

واكتشف تجار الماشية، أن النقود التي حصلوا عليها مزورة، فتمكنوا من ضبط 2 من المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.