حبس عاطلين اشتريا ماشية بنقود مزورة فى البدرشين

أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة البدرشين بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة نقود مزورة، واحتيالهما على عدد من التجار، بشراء 5 رؤوس ماشية منهم مقابل بتلك النقود.
تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد ضبط شخصين بسوق للماشية بحوزتهما نقود مزورة.
وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين شراء 4 عاطلين 5 رؤوس ماشية، وانصراف اثنين منهمن وبحوزتهما الماشية محملة بواسطة سيارة نقل.
واكتشف تجار الماشية، أن النقود التي حصلوا عليها مزورة، فتمكنوا من ضبط 2 من المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.
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