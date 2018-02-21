حبس شقيقة متهم بقضايا إرهاب اعتدت على رئيس مباحث ونائب مأمور سجن الجيزة





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر والوحات، بحبس ربة منزل 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على رئيس مباحث السجن المركزى بالجيزة ونائب مأمور السجن، بسلاح أبيض "سكين"، وإصابتهما بجروح متفرقة فى الجسد.

وجهت النيابة للمتهمة 3 اتهامات هى حيازة سلاح أبيض، ومقاومة السلطات، والاعتداء على رجال الأمن أثناء تنفيذ مهام عملهم، وهى الاتهامات التى نفتها المتهمة فى التحقيقات، مدعية كيديتها وعدم صحة ما جاء بمحضر الواقعة، كما طلبت النيابة التقرير الطبى الخاص بالمصابين، للوقوف على حالتهما الصحية، وإرفاقه بملف التحقيقات فى القضية.

فيما كشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، أنه أثناء توجه المتهمة لزيارة شقيقها المسجون على ذمة إحدى القضايا المتهم فيها بالانتماء لجماعة إرهابية، حدثت مشادة بينها وبين ضباط السجن المركزى، فأخرجت سلاح أبيض كانت قد أخفته بين طيات ملابسها، وسددت طعنة لرئيس مباحث السجن المقدم أحمد عصام، والمقدم إسلام مبروك نائب مأمور السجن.

وتابعت التحقيقات، أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليها، وتحريز السلاح الأبيض الذى استخدمته فى هجومها على الشرطيين، وحرر محضرا بواقعة ضبطها، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العجوزة؛ لإسعافهما.