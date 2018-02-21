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جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:50 م
جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية جانب من الألعاب النارية المضبوطة




الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور إستيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والتعليمات الأمنية ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام .

البداية بورود معلومات مشتركة مقدمة من محمد حسن مدير إدارة الإستهداف بالإدارة العامة للتحليل والإستهداف برئاسة فاطمة أبو السعود و يسرى رجب مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بورود معلومات عن إعتزام إحدى شركات الإستيراد والتصدير إدخال أصناف ممنوعة ومخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم NPOAQ6711 حاوية رقم MRKU3268644 وبوليصة شحن رقم NPOAV1442 حاوية رقم MRKU5687953قادمتين من الصين والصنف الوارد بالمنافستو ألواح جبس .

وتم عمل مذكرة إستهداف وبلوك للحاويتين وتشكيل لجنة جمركية مشتركة لفتح ومعاينة الحاويتين برئاسة الأستاذ سامى رمضان مدير إدارة نقطة الفحص الثالثة من سامى ناجى مأمور الحركة و حسين عبدالفتاح و كرم عبدالرحمن مأمور الحركة و مصطفى شاهين و حمدى الجناينى مفتشى مكافحة التهرب الجمركى و سمير على مدير التعريفة و أحمد طه مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وعاطف الدسوقى مدير إدارة الأمن الجمركى و محمد فرغلى و محمد الشاذلى مفتشى الأمن الجمركى، وبمعاينة الحاوية الأولى تبين وجود 41456 شمروخ ( ألعاب نارية ) وبمعاينة الحاوية الثانية تبين وجود 61444 شمروخ ( ألعاب نارية (بإجمالى 102 ألف و 900 شمروخ ( ألعاب نارية ) أنواع وأحجام مختلفة.

وقرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات الأمنية.

يأتى ذلك تطبيقا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب.

 

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الألعاب النارية المضبوطة
 
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جانب من المضبوطات
 

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