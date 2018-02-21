جلينكور تحقق أقوى نتائجها السنوية بدعم تعافى أسواق السلع الأولية





رويترز

وصف إيفان جلاسنبرج الرئيس التنفيذى لشركة جلينكور اليوم الأربعاء نتائج المجموعة بأنها "الأقوى على الإطلاق"، مدعومة بتعاف فى أسواق السلع الأولية، قائلا إن لديها الأصول اللازمة لتلبية الطلب فى المستقبل بما فى ذلك من قطاع المركبات الكهربائية.

وعلى غرار شركات تعدين أخرى أعلنت نتائجها هذا الشهر، قال رئيس جلينكور إن هناك "ضغوطا تضخمية" تظهر فى الآفق لكن الأسعار القوية للمنتجات الثانوية مثل الكوبالت تعوض أثر تلك الضغوط حتى الآن، مضيفا أن جلينكور قادرة على احتواء التكاليف.

وحققت شركة التعدين والتجارة ربحا إجماليا معدلا للعام بأكمله بلغ 14.76 مليار دولار.

وفى قسم التسويق، أو نشاط التداول، ارتفعت الأرباح بنسبة 3% لتتجاوز ثلاثة مليارات دولار لأول مرة منذ عام 2008. وقالت الشركة فى ديسمبر 2017 إن أرباح التسويق قبل حساب الفائدة والضرائب ستتجاوز 2.8 مليار دولار.

وأوصت جلينكور بتوزيع 2.9 مليار دولار أو 0.20 دولار للسهم فى 2018 على دفعتين متساويتين. ويتجاوز ذلك الحد الأدنى المنصوص عليه فى سياسة الشركة البالغ مليار دولار إضافة إلى 25 % من التدفقات النقدية الصناعية.