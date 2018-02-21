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"جان كلود يونكر" يعين مدير مكتبه أمينا عاما للمفوضية الأوروبية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:54 م
"جان كلود يونكر" يعين مدير مكتبه أمينا عاما للمفوضية الأوروبية رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر




أ ف ب
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عيّن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، مدير مكتبه مارتن سلماير، أمينًا عامًا للمفوضية، وهو أرفع منصب إدارى فى هذا الجهاز.

وقال يونكر، فى مؤتمر صحفى، "لقد اقترحت تعيين مارتن سلماير، فى منصب الأمين العام، ووافق المفوضون على خيارى، قررت اختيار شخص ملم بشئون الجهاز ولديه علاقات متشعبة فى كل أنحاء أوروبا"، ويخلف مارتن سلماير، البالغ من العمر 47 عاما، الهولندى الكسندر ايتاليانر، الذى كان تولى هذا المنصب فى سبتمبر 2015، وقدم استقالته، الأربعاء، فيما يخلف سلماير، فى منصب مدير مكتب يونكر، مساعدته الإسبانية كلارا مارتينيز.

وقال يونكر، إن "مارتينيز، هى أول امرأة تتولى هذا المنصب الذى سبقها إليه 19 رجلا"، وسلماير، الذى يطلق عليه يونكر بتحبب لقب "الوحش" معروف بأنه مثابر فى عمله وفرض وجوده، والخشية منه أحيانًا، فى المفوضية، وأضاف يونكر، الذى تنتهى ولايته فى خريف 2019، "يجمعنى به قاسم مشترك، نحن الاثنين لدينا أعداء"، وتابع "نحن الاثنين علاقاتنا صعبة مع المفوضين الآخرين أو المدراء العامين الذين يريدون اخضاع المفوضية للتأثيرات الخارجية".

وسلماير هو أول ألمانى يتولى منصب أمين عام المفوضية الأوروبية، وهو منصب ولايته الزمنية غير محددة، وقد شغلته الأيرلندية كاثرين داى، على مدى 10 سنوات، وكان سلماير، دخل المفوضية فى 2004 وتولى منصب المتحدث باسمها، ثم تم ترفيعه إلى منصب مدير مكتب المفوضة فيفيان ريدينج، قبل أن يتولى حملة يونكر التى أوصلته إلى الفوز بترشيح الحزب الشعبى الأوروبى للمنصب، وفيما بعد توليه رئاسة المفوضية الأوروبية.


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