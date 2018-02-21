تيار الغد السورى يكشف عن اتصالات مع أطراف عدة لحقن دماء السوريين بالغوطة





كتب أحمد جمعة

قال تيار الغد السورى المعارض، إنه لا يدخر جهدا فى مساعيه من أجل حقن دماء السوريين فى الغوطة الشرقية وتحسين أوضاعهم الإنسانية، موضحًا أنه يقوم باتصالات ومباحثات مع عدة أطراف حول ذلك، وأنه سيعلن عن نتائجها فى حينها.

ودعا تيار الغد السورى جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل وإصدار قرار، موضحا انه يفوضها بتوجيه دعوة باسم تيار الغد السورى المعارض إلى مجلس الأمن الدولى للتدخل فورا لإنقاذ حياة السوريين، مضيفا "نحن عرب وسوريون ونطلب الحياة والحرية لنا وللجميع، نحن دعاة حياة ولسنا دعاة قتل".

وطالب تيار الغد السورى المعارض قادة الدول الضامنة إلى القيام بدورهم وتعهداتهم المنصوصة فى اتفاقات خفض التصعيد التى وقعنا عليها والتزمنا بها، ولاسيما الجانب الروسى الذى عليه جزء هام من المسؤولية عن ما يجرى، للقيام بدوره حيال جرائم النظام، والوقوف فى وجهها ووقفها، بدلا من التماهى معها أو المشاركة فيها، علما بأن تعاون تيار الغد مع روسيا فى ملفات سياسية مختلفة يجب أن يكون له آفاق واضحة لجهة حدوث تقدم ملموس فى ملفات خفض التصعيد، والحالة الإنسانية والحل السياسى، بينما البديل عن مثل ذلك التقدم هو إعادة النظر فى التعاون المشترك.