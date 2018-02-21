" تمثال × ميدان " الانتهاء من نحت 37 تمثال لوضعها بميادين الغردقة من أعمال سيبموزيوم





البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الفنانون المشاركون فى سيبوزيوم مصر للنحت الدولى، المقام بمدينة الغردقة الانتهاء من نحت 37 تمثالا لوضعها فى ميادين الغردقة المختلفة كما وعد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالفنانيين.

ويشارك فى سيبوزيوم مصر الدولى للنحت 37 فنان من 22 دولة مختلفة، والذى بدأ فاعلياته فى 22 يناير الماضى ومن المقرر أن يكون حفل الختام له الجمعة المقبلة وسط حضور كبير بينهم وزراء وفنانيين ووسائل اعلام مختلفة .

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة منظم سيبوزيوم مصر الدولى للنحت أن تم الأنتهاء من نحت 37 تمثال بأشكال مختلفة لوضعها بميادين الغردقة، وكل تمثال له فكرة معينة ووضع عليه اسم كل فنان قام بنحته .

وأضاف منظم السيبوزيوم، أن يجرى الاستعداد على قدم وساق لاقامة حفل كبير فى ختام السيبوزيوم والمقرر له الجمعة المقبلة، بحضور عدد كبير من المسئولين بينهم وزراء وفنانيين، ويقام السيبوزيوم تخت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال كامل ابو على .

وأوضح منظم السيبوزيوم أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعد بإهداء جائزة وتكريم أفضل ثلاث أعمال من خلال السيبوزيوم ومن المقرر خلال الحفل تكريم أفضل 3 فنانين قاموا بنحت أفضل 3 تماثيل .

و من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن سيتم وضع أعمال النحت خلال السيبوزيوم، فى ميادين الغردقة، مؤكدًا على أن كل فنان سوف يتم وضع اسمه على عمله ويوضع باسمه فى ميادين مدينة الغردقة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه لدينا 70 ألف متر فى الغردقة ستكون متحف مفتوح لجميع السياح بفضل أعمال السيبوزيوم ولعرض جميع أعمالهم وتكريم أفضل ثلاث أعمال منهم.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، خلال لقاؤه بالفنانين، على أن سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، يعد تشجيعًا للسياحة، كونه واحدًا من أكبر سيمبوزومات العالم فى الوقت الحالى من حيث عدد المشاركين وتاريخهم الكبير فى عالم النحت.

وكان وجه المحافظ خلال لقاء الفنانيين المشاركين فى السيبوزيوم الدولى للنحت، على أن الغردقة، مؤهلة للإبداع، مطالبهم بنقل ما يرونه فى الغردقة لأصدقائهم وأقاربهم لزيارتها، ودعوتهم وتصوير ما يرونه فى البحر الأحمر ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان أنطلق سيبوزيوم مصر الدولى للنحت بمدينة الغردقة فى 22 من يناير الماضى تزامنا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر، بالعيد القومى لها، والذى ينظمه الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس " أوستراكا للفنون.

ويشارك فى سيبوزوم مصر الدولى للنحت، 37 فنان بينهم 29 فنانا من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 22 دولة أجنبية وهى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والعراق وألبانيا ورومانيا وبلجيكا وأسبانيا وصربيا ونيوزلندا وسلوفانيا وكوستاريكا وكوبا واليابان وروسيا وتايوان وكوسوفو وتركيا وجورجيا ومقدونيا وأوكرانيا"، بالإضافة إلى 8 فنانين من مصر.

وأستمر السيبوزيوم لمدة شهر، ومن المقرر ان يقام الختام له الجمعة المقبل، والذى يعد واحدًا من أكبر سيمبوزومات العالم فى الوقت الحالى، من حيث عدد المشاركين وتاريخهم الكبير فى عالم النحت.

تعليقات الصور

1- اعمال النحت فى سيبوزيوم مصر الدولى

2- احد التماثيل فى السيبوزيوم بالغردقة

3- اعمال نخت وتماثيل ضخمة فى نهائى السيبوزيوم

4- الانتهاء من نحت 37 تمثال فى سيبوزيوم الغردقة

5- جانب من أعمال السيبوزيوم

6- نهائى اعمال السيبوزيوم بالغردقة

7- تماثيل نهائى اعمال السيبوزيوم

8- تماثيل توضع فى مبادين الغردقة